Россия намерена продавать трудовые патенты мигрантам из СНГ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает появление в России так называемых патентов для мигрантов. С их помощью чиновники предполагают частично упорядочить труд иностранцев в стране. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Патенты сроком на месяц должны будут покупать за 1 тысячу рублей мигранты, работающие у частных лиц (например, няни и садовники) и въезжающие в страну без визы.

Выдаваться патент будет в Федеральной миграционной службе, а продлеваться его действие будет в уведомительном порядке: мигранту будет достаточно переслать в ФМС по почте квитанцию об оплате на следующий месяц. По подсчетам экспертов, которые приводит издание, в России у физических лиц работает от 3 до 4 миллионов мигрантов.

На работников, которые будут работать по патентам, не будут распространяться миграционные квоты. В 2009 году изначальная квота на трудовых мигрантов составляла 3,9 миллиона человек, но потом была сокращена почти в два раза из-за кризиса. На 2010 год в России установлена квота на привлечение трудовых мигрантов в 1,3 миллиона человек.

Документ также предполагает, что высококвалифицированные мигранты, которые будут приезжать в Россию по приглашению работодателей с социальными и жилищными гарантиями, будут получать вид на жительство в России сразу. Это должно создать благоприятные условия для привлечения в Россию квалифицированных специалистов.

Законопроект был одобрен на заседании правительства 17 декабря 2009 года, но внесен в Госдуму был лишь 9 января.

Ранее против законопроекта резко выступили власти Москвы, которые настаивают на пересмотре миграционного законодательства в сторону его ужесточения, напоминает Лента.ру. Сейчас только 15 процентов въехавших в Москву мигрантов зарегистрированы, а остальные находятся в российской столице на нелегальном положении. Московские чиновники опасаются, что патенты станут "лазейкой", благодаря которой количество мигрантов в столице резко вырастет. Эксперты, опрошенные изданием, также указывают, что в случае, если законопроект будет принят, не исключено появление многочисленных посредников, которые лишь делают миграционную сферу в России коррупционной.