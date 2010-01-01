Москва нашла новую «новогоднюю жертву»

Россия и Белоруссия в четверг не смогли достичь соглашения о поставках российской нефти, белорусская делегация отправилась обратно в Минск, не получив необходимых полномочий и директив - по сути, Минск добивается беспошлинных поставок всего объема сырья, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

"К сожалению, приходится констатировать, что до 1 января не удастся выйти на позитивный итог переговоров о поставках российской нефти в Белоруссию... Белорусская делегация приняла решение вернуться в Минск, так и не получив необходимых полномочий и директив", - сказал собеседник агентства. "С сожалением приходится отметить, что белорусская сторона фактически по-прежнему продолжает придерживаться ничем не обоснованной запросной позиции, согласно которой Россия, по сути, должна продолжать субсидирование белорусской экономики, продолжая, тем более в условиях отсутствия соответствующего межправсоглашения, беспошлинные поставки нефти не только для внутреннего потребления, но и на весь объем поставляемого российского сырья", - заявил источник.

Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков заявлял 23 декабря, что Россия может продолжить поставки нефти в Белоруссию даже при отсутствии соглашения на 2010 год. По его словам, само соглашение может быть подписано и позже, например в феврале. На этой неделе вице-премьер РФ Игорь Сечин сообщал, что соглашение о временных поставках нефти из России в Белоруссию в 2010 году может быть подписано 30-31 декабря в Москве. В случае, если этого не произойдет, то с 1 января 2010 года вступит в действие обычный режим поставок энергоресурсов в Белоруссию, который предусматривает выплату 100% таможенных платежей.