В Британии перевернулся туристический автобус: один человек погиб, 48 ранены

Один человек погиб и по меньшей мере 48 получили ранения при ДТП с участием туристического автобуса сегодня утром на юго-западе Великобритании, сообщается на сайте телеканала Sky News.

Причиной аварии, произошедшей в городе Хейл графства Корнуолл, стал, по предварительным оценкам, гололед, из-за которого автобус потерял управление и перевернулся. "Дорожное полотно сильно обледенело. Мы полагаем, что это могло способствовать аварии", - заявил представитель пресс-службы местной полиции.

По данным полиции, жертвой аварии стала женщина, скончавшаяся на месте, пятеро из 48 пострадавших получили серьезные ранения, один из них находится в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, отмечает РИА «Новости».

Спасательной операции на месте ДТП препятствуют тяжелые погодные условия. "Там ужасный гололед. Очень сложно подобраться к самому автобусу", - отметил один из представителей экстренных служб.

Пассажиры автобуса возвращались из местечка под названием Маусхол (Mousehole), где проходил Рождественский фестиваль фейерверков.