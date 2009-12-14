Премьеру Италии Берлускони разбили лицо (фото)

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони находится в больнице в Милане, где нападавший разбил ему лицо ударом статуэтки. Нападение было совершено после политического митинга, когда 72-летний господин Берлускони раздавал автографы сторонникам.

Как сообщает Би-Би-Си, нападавшему, который страдает психической болезнью, выдвинуто обвинение в нанесении серьезных побоев.

Итальянский премьер получил удар в лицо и упал на землю. В телекадрах было видно, как у господина Берлускони идет изо рта кровь.

Итальянский руководитель упал на землю и поднялся с помощью помощников.

Сильвио Берлускони общался со своими сторонниками на площади в Милане, когда произошло нападение.

Согласно сообщениям газеты Corriere della Sera, небольшая группа демонстрантов выкрикивала лозунги против Берлускони на протяжении всего мероприятия.

Сам премьер сказал своим сторонникам: «Они из меня делают какое-то чудовище, но не думаю, что меня можно таким считать - во-первых, я очень красивый внешне, а во-вторых, я достойный человек».

Фото - с сайта Правда.ру