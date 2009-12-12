Греция отказалась от помощи МВФ

Премьер-министр Греции Георге Папандреу отверг возможность обращения страны в Международный валютный фонд за кредитом, сообщает Agence France-Presse. Греческий премьер ранее заявил, что государство не собирается объявлять дефолт по своим многочисленным долгам.

Внешний государственный долг Греции достигает 300 миллиардов евро, а вся задолженность составляет 113 процентов от ВВП. В текущем году дефицит бюджета составит 12,7 процента от ВВП.

8 декабря агентство Fitch приняло решение понизить долгосрочные рейтинги Греции с "A-" до "BBB+" с "негативным" прогнозом. В свою очередь, Standard & Poor`s поместило рейтинг страны "А-" на пересмотр также с "негативным" прогнозом, дав Греции 60 дней на исправление положения.

Понижение рейтингов спровоцировало слухи о возможном дефолте, который ожидает Грецию в ближайшем будущем. Ряд аналитиков предсказали необходимость помощи Греции со стороны ЕС и международных институтов, а также возможность выхода страны из еврозоны.

Сейчас государственные облигации Греции сроком погашения в 10 лет обладают доходностью 5,47 процента - почти в два раза больше, чем аналогичные бумаги Германии.

Лента.ру