Свидетелей по делу Литвиненко будут охранять от следователей из России

К свидетелям по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко будет приставлена вооруженная охрана - спецподразделение, охраняющее премьер-министра и членов правительства Великобритании.

Как сообщают РИА «Новости», эта мера безопасности необходима, "чтобы оградить свидетелей от возможной угрозы их жизни со стороны российских следователей".

Представители России планируют допросить около 100 свидетелей по делу А.Литвиненко в Великобритании. Ряд из них, в том числе Борис БЕРЕЗОВСКИЙ, "боятся быть похищенными или даже убитыми российскими "карательными отрядами", работающими под прикрытием следствия", отмечает издание.

"Каждому свидетелю, которому может угрожать опасность, будет обеспечен должный уровень защиты", - сказал газете старший инспектор отдела безопасности, имя которого не называется. По его словам, российским следователям "будет предоставлена полная свобода передвижений и допроса", если это не будет угрожать жизни и здоровью свидетелей.

А.Литвиненко - бывший офицер ФСБ РФ, бежавший в 2000 году в Великобританию и получивший в октябре этого года британский паспорт, скончался 23 ноября в больнице Университетского колледжа Лондона. Специалисты британского Агентства по охране здоровья обнаружили в его теле следы радиоактивного элемента полоний-210, которые затем также были найдены в местах, которые посещал Литвиненко, в частности, в ресторане Itsu и отеле Millennium в центре Лондона, а также в его доме в районе Мазвелл-хилл на севере британской столицы.

Дело о смерти А.Литвиненко расследуют антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда и Генпрокуратура РФ.