Антиглобалисты в Женеве сожгли несколько машин

Акция протеста антиглобалистов в Женеве переросла в массовые беспорядки, сообщает BBC News. Митингующие били витрины магазинов, отелей и окна банков, а также поджигали машины. Всего сгорело четыре автомобиля. Для разгона наиболее агрессивных демонстрантов полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным, которые приводит CNN, 33 человека арестованы. Канал сообщает об одном пострадавшем: 80-летняя женщина получила синяк после того, как упала в образовавшейся в ходе беспорядков суматохе.

Всего в манифестации антиглобалистов приняли участие, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч человек. Из них количество агрессивно настроенной молодежи, по данным полиции, составило около 200 человек. После вмешательства органов правопорядка организаторы акции приняли решение прекратить акцию протеста.

Демонстранты протестовали против открывающейся в понедельник в Женеве встрече министров стран-членов Всемирной торговой организации. Делегаты соберутся на берегу Женевского озера, чтобы обсудить актуальные вопросы многосторонней торговли, а также текущую ситуацию в мировой экономике. Манифестацией также "отметили" 10-летнюю годовщину разгона самой масштабной демонстрации антиглобалистов в Сиэттле. Тогда на улицы американского города вышли около 40 тысяч человек, 600 из них были арестованы.

Лента.ру