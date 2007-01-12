На переговорах России и Беларуси прессе приказали отойти далеко

Российская и белорусская делегации во главе с премьерами Михаилом ФРАДКОВЫМ и Сергеем СИДОРСКИМ продолжают переговоры о поставке российской нефти и отмене ограничений во взаимной торговле.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в составе российской делегации, «главным вопросом стали условия поставок российской нефти и нефтепродуктов в Беларусь».

По словам источника, «пока непонятно, когда можно ожидать окончания переговоров».

Встреча проходит в закрытом режиме. В настоящее время пресса удалена даже от зала заседаний, поэтому информация о ее ходе полностью отсутствует.

Известно также, что переговоры проходят поочередно – в узком и расширенном составе делегаций.

Как сообщал УНИАН, 10 января президенты России и Беларуси Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО обсудили по телефону проблемы транзита российской нефти через Беларусь и поручили национальным правительствам до 12 января выработать решения по проблемным вопросам.

Беларусь с 1 января 2007 года ввела пошлину на транзит российской нефти в размере 45 долларов за тонну, что привело к прекращению поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу и Германию в ночь с 7 на 8 января, в Словакию - 8 января.

Правительство Беларуси 10 января отменило решение о взимании пошлины, а 11 января поставки нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» были возобновлены в полном объеме.