Греция открестилась от проблем «Арианы»

Греция не принимает участия в переговорах об освобождении украинских моряков – членах экипажа судна «Ариана» из пиратского плена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции посол Греции в Украине Георгиос ГЕОРГУНТЗОС.

Отвечая на вопрос, принимает ли участие Греция в переговорах по освобождению моряков, посол сказал: «Мой ответ четкий – нет».

При этом он отметил, что Греция не имеет права принимать участия в переговорах по освобождению моряков судна «Ариана», поскольку это судно ходит под флагом Мальты, а компания-владелец и компания-оператор судна «не являются греческими компаниями».

По словам Г.ГЕОРГУНТЗОСА, с самого начала обращений украинской стороны к Греции в вопросе освобождения судна «Ариана» Греция заявила, что Украина должна обращаться к Мальте.

«Как правило, переговоры ведут при участии стороны, которой принадлежит корабль, страны, под флагом которой ходит корабль, и при участии третьего государства, имеющего интерес по этому делу. В данном случае наибольший интерес есть у украинской стороны, поскольку 24 моряка судна являются украинцами», - сказал Г.ГЕОРГУНТЗОС. «Я считаю, что вы (украинская сторона – УНИАН) стучите в ошибочные двери и должны обратиться к тем, кто согласно международному праву несет ответственность», - добавил он.

Посол также отметил, что компания-оператор судна имеет резиденцию в Панаме, а Спирос МИНАС является служащим офиса этой компании в Афинах.

По словам посла, это не дает права Греции вмешиваться в процессы, происходящие между компаниями.

Он также сообщил, что в обязанности офиса компании, расположенном в Афинах, входит, в частности, набор экипажа, в случае с «Арианой» - совместно с украинской компанией «Укркрюинг».

«Греция – большой морской центр, и в Греции есть офисы многих морских компаний мира, и это не означает, что Греция отвечает за набор экипажей всех кораблей мира», - сказал Г.ГЕОРГУНТЗОС.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая с.г. к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом в 35 тыс. тонн сои. Пираты затребовали у владельца выкуп. В заложниках у пиратов остаются 24 моряка из Украины.