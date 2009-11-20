Баррозу подарил премьеру Швеции особенный кубик Рубика

Лидеры Европейского Союза довольны результатами заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), которое состоялось 19 ноября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они заявили в четверг вечером на пресс-конференции по итогам саммита.

“Это было сделано на основе договора (Лиссабонского соглашения ЕС – УНИАН) и в результате дискуссий со всеми моими 26-ю коллегами”, - заявил на пресс-конференции премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Фредрик РАЙНФЕЛЬДТ, комментируя решение о назначении на две ключевых должности в Евросоюзе.

В свою очередь, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ выразил благодарность Ф.РАЙНФЕЛЬДТУ и подарил ему сувенир – сложенный кубик Рубика с портретами премьера Швеции и новоизбранных Президента Европейского Совета Хермана Ван РОМПОЯ и Верховного представителя Евросоюза по вопросам безопасностной и внешней политики Кэтрин ЭШТОН.

“Несколько дней назад на встрече относительно инноваций я получил этот кубик в подарок от его автора. Это очень сложно - найти консенсус между 27-ю странами ЕС, практически так же сложно, как и правильно сложить кубик Рубика. Вам это удалось”, - сказал Ж.БАРРОЗУ, обращаясь к Ф.РАЙНФЕЛЬДТУ.

К.ЭШТОН отметила, что новая должность станет вызовом для нее, поскольку впервые в истории ЕС эта должность имеет такие полномочия и впервые ее занимает женщина. “Для меня это будет вызов. Но я готова к ответственности”, - сказала новоизбранный Верховный представитель ЕС.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября на неформальном заседании Европейского Совета был избран Президент Европейского Совета и Верховный представитель ЕС по вопросам безопасностной и внешней. политики. Введение этих должностей предусмотрено Лиссабонским соглашением, которое вступит в силу 1 декабря этого года.