Курильщица отсудила у Philip Morris рекордную компенсацию

Жительница Флориды получит от Philip Morris 300 млн. долларов в качестве компенсации за вред, нанесенный ее здоровью сигаретами, произведенными компанией.

Соответствующее распоряжение отдал суд округа Броуард, признав, что бездействие американского табачного гиганта стало причиной возникновения эмфиземы легких у 61-летней Синди НОГЛ, сообщает NEWSru.

По свидетельству местных СМИ, это крупнейшая сумма, выплаченная когда-либо частному лицу в результате подобных судебных разбирательств, проходивших во Флориде. Кроме того, по неподтвержденным данным, это рекордная компенсация за всю историю мировой табачной индустрии.

Суд признал претензии С.НОГЛ справедливыми и обязал Philip Morris выделить 56,6 млн. долларов на расходы, связанные с ее лечением. Кроме того, в качестве карательной меры компания должна будет компенсировать физические и моральные страдания, которые испытывает женщина, выплатив ей 244 млн. долларов.