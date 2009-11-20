Доступность шенгенских виз - индикатор отношения Европы к Украине

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО считает, что доступность шенгенских виз является главным индикатором отношения Европы к Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя, в частности, сообщение Госслужбы туризма и курортов о том, что в консульствах ряда шенгенских стран сложилась оскорбительная для украинских граждан ситуация – вплоть до того, что нашим туристам приходится оплачивать услуги, в которых они не нуждаются, в том числе звонки в колл-центры, чтобы зарегистрироваться на представление документов для открытия шенгенской визы.

«Ситуация с визами – иллюстрация реального состояния европейско-украинских отношений, да и внешней политики Украины в целом», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

По его убеждению, Украине необходимо переориентировать внешнюю политику на защиту национальных экономических интересов и прав наших граждан. “И мы должны давать абсолютно симметричный ответ на каждый дискриминационный поступок наших европейских партнеров», - заявил С.ТИГИПКО.