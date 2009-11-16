Обама назвал самую большую угрозу для безопасности США

Президент США Барак ОБАМА заявил, что, по его мнению, самой большой угрозой для безопасности Соединенных Штатов является «Аль-Каида» и подобные ей террористические сети.

«Я продолжаю верить, что самой большой угрозой безопасности США является «Аль-Каида» и подобные ей террористические сети», - сказал Б.ОБАМА на встрече со студентами в Шанхае, сообщает «Газета.ру».

«Террористы перешли через границу Афганистана, они находятся в Пакистане, у них есть связи с другими экстремистскими организациями в регионе. Я верю, что для нас крайне важно стабилизировать ситуацию в Афганистане», - добавил Б.ОБАМА.