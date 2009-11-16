Если Иран не получит российские ракеты, то сконструирует свои

Высокопоставленный иранский парламентарий заявляет, что Тегеран способен в недалеком будущем наладить серийное воспроизводство зенитно-ракетных комплексов С-300, если Россия не выполнит свои обязательства по поставкам этой системы. "Иран не та страна, которая оставляет без внимания невыполненные обещания", - предупредил глава комитета по внешней политике и национальной безопасности иранского меджлиса Алаэддин Боруджерди, чьи слова приводит местный телеканал Press TV.

"Русские должны выполнить свои обязательства по поставкам системы ПВО, которая будет использоваться Ираном исключительно в оборонительных целях", - сказал А.Боруджерди.

Москва и Тегеран заключили контракт на поставку комплексов С-300 в декабре 2007 г., однако эти системы так и не были поставлены в Иран. Обозреватели связывают возникшую неопределенность в вопросе поставок С-300 с усилиями администрации Барака Обамы, которая активно пытается консолидировать позиции США и России по иранской проблеме.

За последнее время иранские политики и военные неоднократно высказывали свое недовольство по поводу задержки с поставкой российских комплексов С-300.

РосБизнесКонсалтинг