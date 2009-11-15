Демонстративные похороны города прошли в Венеции
12:47, 15 ноября 2009Мир
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Население стремительно уменьшается
Жители Венеции устроили в субботу шуточные похороны собственного города, в котором стремительно сокращается население.
Как передает ИТАР-ТАСС, траурная процессия из трех гондол, на одной из которых поместили красный символичный гроб, проплыла по главным каналам и привлекла внимание многочисленных туристов.
Эта акция, организованная одной общественной ассоциацией, призвана привлечь внимание к фактическому «вымиранию» Венеции, население которой с середины прошлого века сократилось с 300 тыс. до 60 тыс. человек.
Причиной оттока коренных жителей является не боязнь давно предсказываемого ухода Венеции под воду, а дороговизна жизни и нехватка инфраструктуры.
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