России нужно ядерное оружие из-за плохого состояния армии

Россия хочет предусмотреть военной доктрине возможность использования ядерного оружия из-за плохого состояния Вооруженных Сил РФ.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа (РФ) Александр ХРАМЧИХИН.

«Очевидно, руководство страны осознает, что обычные вооруженные силы вообще не способны вести никакую войну. Единственный вариант для России - применение ядерного оружия, иначе она проиграет», - сказал А.ХРАМЧИХИН.

В тоже время, он отметил, что руководство Россия еще в 90-е годы заявила, что в случае крупномасштабной агрессии может быть применено ядерное оружие, если это угрожает существованию государства.

Он считает, что плохую подготовку российской армии продемонстрировал прошлогодний российско-грузинский конфликт.

«ВС России находятся в плохом состоянии, а кроме этого их осталось очень мало, что воевать они уже не смогут ни с кем. Если собрать все обычные силы, например, все Сухопутные войска в одном месте, тогда они смогут с Украиной и Грузией отвоевать успешно, но поскольку они разбросаны по всему пространству России, а расстояния у нас известно какие…Группировки по отдельности на каждом направлении воевать не смогут уже не с кем», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 14 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ в интервью газете "Известия" заявил, что новая редакция Военной доктрины РФ предусматривает возможность нанесения упреждающего ядерного удара по агрессору в критических для национальной безопасности ситуациях.