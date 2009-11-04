Умер культуролог и философ Клод Леви-Стросс

Французский антрополог и философ, один из основателей структурализма Клод Леви-Стросс скончался в возрасте 100 лет, сообщает Le Monde.

Смерть наступила в ночь с 31 октября на 1 ноября, однако стало о ней известно только сейчас. 101 год ученому исполнился бы 28 ноября.

Леви-Стросс родился 28 ноября 1908 г. в Брюсселе в семье художника, детство и юность провел в Париже и Версале, в доме деда - главного раввина Версаля.

Он учился на философа и правоведа в Сорбонне, работал и путешествовал по Южной Америке, изучая культуру местных индейцев. Данные, собранные в ходе экспедиций, легли в основу многих книг ученого.

Ученого называют создателем и самым ярким представителем таких областей гуманитарного знания, как структурная антропология и нарратология. Работы Леви-Стросса оказали значительное влияние на философскую мысль второй половины XX века, сообщает Лента.ру

Леви-Стросс - классик антропологии и этнологии, создатель школы структурализма в этнологии, повлиявшей практически на все сферы гуманитарного знания, пишет РИА "Новости", напоминая, что Леви-Стросс одним из первых стал использовать методы точных наук в гуманитарных исследованиях, в частности, он изучал системы родства с помощью ЭВМ, что стало революцией в гуманитарной науке. По стопам Леви-Стросса пошли многие ученые-гуманитарии, что до неузнаваемости преобразило методы гуманитарной науки - от этнографии до литературоведения.