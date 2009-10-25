Журналистку приговорили к 60 ударам кнутом за передачу о сексе

В Саудовской Аравии женщина-журналист Розанна аль-Ями приговорена к 60 ударам кнутом. Суд вменил ей в вину то, что, будучи членом съемочной группы, она принимала участие в подготовке передачи, в которой мужчины разговаривали о сексе, передает Associated Press.

Речь идет о скандальной передаче, прошедшей в августе 2009 г., в которой обычный гражданин Мазен Абдул-Джавад довольно свободно говорил о сексуальных отношениях и демонстрировал эротические игрушки.

Передача вызвала бурное обсуждение и возмущение в Саудовской Аравии. Власти страны закрыли офис телекомпании, показавшей сюжет. Сам М.Абдул-Джавад был приговорен к пятилетнему тюремному сроку и 1 тыс. ударам кнутом.

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