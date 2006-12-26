Лукашенко объясняет неуступчивость России в вопросе цены на газ

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО признал сегодня, что белорусскому правительству «очень сложно даются переговоры по поставкам российских газа и нефти».

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня во время назначения ряда руководителей государственных органов.

Президент Беларуси считает, что проблемы в переговорах носят чисто экономический, а не политический характер. «Все дело в экономике, в деньгах, а все остальное никого не интересует», - сказал он.

«Нам очень тяжело даются переговоры по поставкам природного газа из России, очень тяжело идут переговоры по поставкам нефти для переработки на наших заводах. То там, то здесь возникают вопросы по поставкам белорусских товаров в Россию», - добавил А.ЛУКАШЕНКО.

Вместе с тем, глава Белорусского государства утверждает, что на Беларусь оказывается «сильное давление». «Накаты на Беларусь очень серьезные. И чем больше мы будем иметь успехов в экономике, а мы их имеем, они видны и осязаемы, тем больше нас будут поддавливать, причем с разных сторон», - считает Президент Беларуси.

По мнению А.ЛУКАШЕНКО, «это происходит потому, что конкуренция усиливается, и не все товары могут конкурировать с белорусскими, которые раскупаются, и это не устраивает определенных должностных лиц в России, а также в других организациях». Именно поэтому, считает он, происходит «все это давление в Евросоюзе, и некоторые нападки со стороны отдельных российских товаропроизводителей».

Как сообщал УНИАН, сегодня российская компания «Газпром» и Беларусь не договорились об объемах и цене поставок российского газа в 2007 году. Срок действия контракта на поставку Беларусь российского газа истекает 31 декабря 2006 года. Однако официальный представитель ОАО «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что переговоры будут продолжены до конца года. «Переговоры с первым вице-премьером Беларуси Владимиром СЕМАШКО, к сожалению, закончились по сути ничем. Все те предложения, которые были сделаны «Газпромом», и, по сути, обеспечивают очень комфортные условия для Беларуси для перехода на рыночные цены в течение четырех лет - мы были готовы согласиться на цену в 110 долларов за тысячу кубометров, при создании СП с «Белтрансгазом» - не встретили понимания белорусских коллег», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Накануне российская компания «Газпром» пригрозила Беларуси прекратить поставки газа с 2007 года из-за отсутствия договоренностей об объемах и цене поставок. Беларусь в 2006 году покупает в России природный газ по 47 долларов за тысячу кубометров российского газа. Это существенно ниже средней экспортной цены, по которой российский монополист поставляет газ зарубежным клиентам.

Ранее заявлялось, что начиная с 1 января 2007 года, «Газпром» намерен продавать Беларуси газ по цене 200 долларов за тысячу кубометров. Беларусь является важной транзитной страной для транспортировки голубого топлива из России в Западную Европу.