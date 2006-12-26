Пакистан заминирует Линию Дюранда

Власти Пакистана намерены укрепить и частично минировать границу с Афганистаном для предотвращения проникновения боевиков, заявил глава пакистанского внешнеполитического ведомства Риаз Мохаммед Хан.

Кроме того, по словам министра, на протяжении границы будут развернуты дополнительные войсковые подразделения.

Как отмечает агентство, в последние месяцы Пакистан неоднократно обвиняли в том, что с территории приграничных районов этой страны в Афганистан проникают боевики "Талибан" и "Аль-Каиды".

Исламабад уже не в первый раз выступает с таким предложением, ссылаясь на то, что Кабул сам постоянно требует предотвратить проникновение в Афганистан боевиков с пакистанской территории. Местные обозреватели считают, что главная причина отказа Афганистана - в неурегулированности вопроса о границе.

Проблема афгано-пакистанской границы существует с 1893 года. Строго говоря, это не граница, а так называемая Линия Дюранда, названная в честь высокопоставленного чиновника британской колониальной администрации сэра Мортимера Дюранда: на этой линии остановились британские колониальные войска, рвавшиеся в Афганистан из Британской Индии.

Начиная с середины XX века, особенно после ухода британцев из Индии и Пакистана, различные правительства Афганистана неоднократно заявляли, что не признают Линию Дюранда официальной и постоянной государственной границей.

Однако МИД Афганистана снова не согласен с намерением Пакистана соорудить на границе ограждения и минные поля. "Ограждение и минирование границы разделит семьи, живущие по обе ее стороны", - цитируют официального представителя афганского МИД Султана Ахмеда Бахина (Sultan Ahmed Baheen) пакистанские СМИ. "Кроме того, Афганистан не может согласиться с установкой мин, поскольку мы присоединились к международному соглашению о запрете противопехотных мин".

РИА "Новости"