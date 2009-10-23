Парламент Молдовы отменил выборы президента

Парламент Молдавии на проведенном 22 октября заседании отменил свое прежнее решение о проведении 23 октября выборов президента и отложил избрание главы государства на более поздний срок - минимум две недели.

Как сообщил, выступая в парламенте, председатель специальной комиссии по организации выборов президента Ион Плешка, перенос обусловлен "двусмысленностями и пробелами в законодательстве о выборах президента".

Речь идет о толковании возникшей ситуации, когда на пост президента Молдавии был зарегистрирован всего лишь один кандидат - председатель Демократической партии, экс-спикер парламента Мариан Лупу, которого выдвинул правящий "Альянс за европейскую интеграцию".

Представители оппозиционной Партии коммунистов Ресублики Молдова (ПКРМ) считают, что выборы президента не могут состояться без альтернативного кандидата, и, таким образом первую попытку избрания президента, намеченную на 23 октября, можно считать провалившейся, и далее должен состояться второй тур выборов президента. При этом они ссылаются на заключение Конституционного суда, которое указывает на обязательное наличие для выборов как минимум двух кандидатур на пост президента.

В то же время часть депутатов "Альянса за европейскую интеграцию" полагает, что данное заключение КС носит казуистический характер, и оно относилось к конкретной ситуации 2000 г. Они полагают, что действующее законодательство не запрещает участвовать в выборах одному кандидату на пост президента. Для устранения разночтений в законодательстве парламентское большинство решило внести в него необходимые поправки.

Согласно принятому постановлению, в 10-дневный срок юридическая парламентская комиссия по назначениям и иммунитету разработает и представит парламенту для утверждения поправки в закон о процедуре выборов президента Молдавии. Предусмотрено, что в 3-дневный срок с момента вступления в силу упомянутого закона с поправками парламенту будет предложено установить новую дату проведения первого тура выборов по избранию главы государства.

Вне зависимости от даты проведения выборов президента Молдавии правящей коалиции не хватает 8 голосов для избрания главой государства своего кандидата: у "Альянса" в 101-местном парламенте 53 депутатских мандата, а у ПКРМ - 48. Для избрания президентом необходимы голоса не менее 61 депутата.

Лидер ПКРМ Владимир Воронин заявил ранее, что партия не поддержит кандидатуру М.Лупу на пост президента.

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