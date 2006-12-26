Туркменская оппозиция назвала своего кандидата в президенты

Туркменская оппозиция выдвинула единым кандидатом в президенты Худайберды Оразова, сообщил представитель общественно-политического движения Ватан (Родина).

Оразов - бывший вице-премьер, глава Центрального банка Туркменистана, проживает в настоящее время в Швеции. Он является лидером Ватана.

По словам представителя движения, Оразов - "истинный патриот и гражданин родины, профессионально подготовлен для исполнения высоких и ответственных обязанностей главы государства".Решение о выдвижении Оразова кандидатом в президенты Туркменистана было принято республиканской партией Туркменистана и Ватаном.

Корреспондент