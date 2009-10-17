В Грузии «раскусили» новую тактику России

Министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ заявляет, что доходят «сигналы» о том, что Россия желает начать переговоры с Грузией, но это невозможно в существующих условиях, когда Москва удерживает оккупированными 20% территории Грузии.

«Сигналы поступают, что (власти России) готовы к разговору с нами для того, чтобы на второй день побежать в Брюссель или Вашингтон и доложить просто: «мы уже ведем прямой диалог с грузинами и для нас проблема снята», - заявил Г.ВАШАДЗЕ, передает Civil.Ge.

По словам министра, тактика России заключается в том, чтобы навязать стране возникшую после августовской войны «новую реальность» и «начать переговоры с остальными 80%-ами Грузии с чистого листа».

«Ни одно правительство Грузии, кто бы ни пришел к власти, не имеет значения, никогда не начнет никакого диалога с Россией, пока не будет произведена деоккупация наших оккупированных территории», - заявил Г.ВАШАДЗЕ.

«Прямой диалог пусть начинает тот, кто решил предать родину», - заявил он.