Во Франции при столкновении самолетов погибли 4 человека

15:31, 17 октября 2009
Мир
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За штурвалом одного из них была женщина

В результате столкновения двух туристических самолетов в небе на юго-западе Франции погибли четыре человека. Об этом сообщила служба государственного секретаря транспорта французского правительства. За штурвалом одного из самолетов находилась женщина. Вторым самолетом управлял пилот-мужчина. В этой машине находились еще два пассажира.

Инцидент произошел в районе города Боже, департамент Приморская Шаранта. Причины и точные обстоятельства происшедшего пока не выяснены. На место происшествия срочно выехал государственный секретарь транспорта Доминик Бюссро.

Газета.ру

 

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