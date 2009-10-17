Бюджетный дефицит США достиг рекордной отметки
Такой был сразу после Второй мировой
На конец 2009 финансового года размер бюджетного дефицита США составил 1,417 триллиона долларов, то есть примерно на 962 миллиарда больше, чем в 2008 году. Об этом в пятницу сообщает Agence France-Presse со ссылкой на американское правительство.
Дефицит составляет примерно 10 процентов от валового внутреннего продукта, что является наибольшим показателем с 1945 года.
По официальным данным, доходы бюджета в 2009 финансовом году, который завершился в сентябре, составили 2,105 триллиона долларов, расходы - 3,522 триллиона. Тем не менее, подчеркивают в правительстве США, дефицит 1,417 триллиона долларов - это несколько меньше, чем спрогнозированный администрацией Барака Обамы в начале года дефицит в размере 1,58 триллиона.
Как указывается в совместном заявлении министра финансов США Тимоти Гайтнера и главы бюджетного управления Питера Орзага (Peter Orszag), сложившийся в течение 2009 года дефицит во многом стал результатом налоговой и расходной политики предыдущего правительства, усугубленной финансово-экономическим кризисом.
"В условиях перехода от спасения (экономики) к восстановлению президент осознает, что нам следует вернуть нацию на финансово устойчивую дорогу", - заключил Орзаг.
В августе стало известно, что бюджетное управление США повысило прогноз дефицита бюджета с 2010 по 2019 годы до девяти триллионов долларов, напоминает Лента.ру. Как сообщалось, причиной роста дефицита будет увеличение расходов на вывод экономики из кризиса.