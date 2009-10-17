Бюджетный дефицит США достиг рекордной отметки

На конец 2009 финансового года размер бюджетного дефицита США составил 1,417 триллиона долларов, то есть примерно на 962 миллиарда больше, чем в 2008 году. Об этом в пятницу сообщает Agence France-Presse со ссылкой на американское правительство.

Дефицит составляет примерно 10 процентов от валового внутреннего продукта, что является наибольшим показателем с 1945 года.

По официальным данным, доходы бюджета в 2009 финансовом году, который завершился в сентябре, составили 2,105 триллиона долларов, расходы - 3,522 триллиона. Тем не менее, подчеркивают в правительстве США, дефицит 1,417 триллиона долларов - это несколько меньше, чем спрогнозированный администрацией Барака Обамы в начале года дефицит в размере 1,58 триллиона.

Как указывается в совместном заявлении министра финансов США Тимоти Гайтнера и главы бюджетного управления Питера Орзага (Peter Orszag), сложившийся в течение 2009 года дефицит во многом стал результатом налоговой и расходной политики предыдущего правительства, усугубленной финансово-экономическим кризисом.

"В условиях перехода от спасения (экономики) к восстановлению президент осознает, что нам следует вернуть нацию на финансово устойчивую дорогу", - заключил Орзаг.

В августе стало известно, что бюджетное управление США повысило прогноз дефицита бюджета с 2010 по 2019 годы до девяти триллионов долларов, напоминает Лента.ру. Как сообщалось, причиной роста дефицита будет увеличение расходов на вывод экономики из кризиса.