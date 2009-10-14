США допустят Россию на свои ядерные объекты

Власти США разрешат российским военным проводить инспекции на своих ядерных объектах.

Как выяснили журналисты американского телеканала Fox News, предварительная договоренность об этом была достигнута на переговорах Госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ в Москве, проходивших 13 октября в рамках подготовки нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Как передает Лента.ру, по данным Fox News, на подобные уступки в ядерной сфере США еще ни разу не соглашались; согласно разработанному плану, россиян не просто допустят на американские ядерные объекты, а позволят пересчитать все имеющиеся там ядерные боезаряды и их носители.

Срок действия договора СНВ-1, подписанного США и СССР в 1991 году и вступившего в силу в 1994-м, истекает в декабре 2009 года. В июле президенты США и РФ Барак ОБАМА и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали рамочное соглашение к будущему новому договору по СНВ, договорившись сократить количество боеголовок почти вдвое.

После переговоров с С.ЛАВРОВЫМ в Москве Х.КЛИНТОН заявила, что в данном вопросе США будут прозрачны, насколько это возможно. "Хочу заверить, что на каждый вопрос, который зададут российские военные или правительство, будет дан ответ", - заметила она на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ.

Х.КЛИНТОН также выразила надежду на сотрудничество США и России в сфере противоракетной обороны (ПРО).