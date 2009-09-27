Кто есть кто на парламентских выборах в Португалии

В Португалии проходят парламентские выборы. Почти девять миллионов избирателей решат, каким будет депутатский состав и правительство страны.

Согласно последним опубликованным в португальских и испанских СМИ перед выборами опросам общественного мнения, проведенным различными португальскими социологическими институтами, победу в выборах может одержать правящая Социалистическая партия (СП) во главе с нынешним премьер-министром страны 52-летним Жозе Сократешом (Jose Socrates).

Согласно опросу, проведенному Католическим университетом Лиссабона и опубликованному в субботу испанской газетой El Pais, Соцпартия может получить до 38% голосов. Следом, с 30%, идет оппозиционная право-центристская Социал-демократическая партия (СДП), которую возглавляет 68-летняя Мануэла Феррейра Лейте (Manuela Ferreira Leite). Третьей политической силой может стать Левый блок Франсишку Лоусы (Francisco Louçã) с 11% голосов. Коалиция правых сил во главе с лидером Народной партии Паулу Порташем (Paulo Portas) пока, по опросам, набирает 8%, а Коммунистическая партия Жеронимо да Соузы (Jeronimo de Sousa), решившего на этот раз объединиться с партией "зеленых", - 7%.

По мнению обозревателей, основная борьба развернется между социалистами и социал-демократами. Более того, эксперты полагают, что Сократешу удалось за последние месяцы оправиться после неудачи на выборах в Европарламент и вернуть себе популярность. Хотя, скорее всего, на этот раз ему не удастся получить абсолютное большинство в парламенте, и при победе социалистам придется пойти на формирование коалиционного правительства.

РИА "Новости"