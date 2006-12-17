Абхазия блокировала дороги в Западную Грузию – телеканал «Рустави-2»

Абхазская сторона блокировала дороги, ведущие из Гальского района Абхазии в соседний Зугдидский район Западной Грузии.

Как передает грузинский телеканал «Рустави-2», «все объездные пути, по которым жители Гальского района могли переходить через Ингури, закрыты. Дороги перекопаны абхазской стороной с помощью бульдозеров и экскаваторов».

Перекрыт также центральный автомобильный мост через реку Ингури, связывающий Гальский и Зугдидский районы. «Центральный мост через Ингури контролирует абхазский спецназ», - сообщает «Рустави-2», отмечая, что неподалеку открыт временный переходной мост через реку, где за пропуск одного человека абхазская сторона берет плату в размере трех тысяч рублей (приблизительно 110 долларов – УНИАН). Население лишилось возможности переходить из Зугдидского в Гальский район, так как люди не располагают такими суммами, констатирует телеканал.

По его данным, блокированию дорог предшествовал инцидент на посту российских миротворцев, где абхазской стороной были задержаны пятеро учащихся школ Гальского района грузинской национальности. Дети провели на посту два часа, после чего их отпустили.

Как сообщает грузинский телеканал «Имеди», подразделения абхазского спецназа расположились также в грузинских селах Гальского района. «Имеди» отмечает, что абхазская сторона создает препятствия в передвижении местного населения по району.

Представители местного населения в интервью журналистам заявили, что представители абхазских формирований грозят закрыть действующие в Гальском районе грузинские школы.