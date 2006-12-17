Польша отказалась снять вето на переговоры между ЕС и Россией

Польша отказалась упразднить вето на начало переговоров относительно нового соглашения между ЕС и Россией. Одной из причин в Варшаве называют то, что Россия не предпринимает никаких шагов навстречу относительно запрещения экспорта польского мяса. Дополнительные вопросы вызывало и заявление Москвы о том, что с 2007 года РФ позволит импорт мясопродуктов лишь из тех государств ЕС, которые подпишут с Москвой отдельные двусторонние соглашения.

Германия, Нидерланды и Ирландия уже заявили, что отказываются подписывать двусторонние соглашения с Россией, а президент Еврокомиссии Жозе Мануель Баррозу назвал требования Москвы неразумными. По его словам, нет никаких причин для того, чтобы внедрять запрещение на экспорт мясопродуктов из стран ЕС: “Мы имеем очень высокие стандарты. Я думаю в Европейском союзе – наивысшие в мире стандарты относительно ветеринарной защиты”, - сказал Баррозу. По его словам, предложение заключения двусторонних соглашений в этой сфере с отдельными государствами ЕС лишено смысла, поскольку на территории Евросоюза происходит свободное движение товаров. Если же в каком-то государстве возникают проблемы, руководство ЕС реагирует достаточно оперативно и принимает необходимые меры, - отметил президент Еврокомиссии.

DW-world