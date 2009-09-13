В Казахстане при пожаре в наркодиспансере погибли 38 человек

По предварительным данным, 38 человек погибли в результате пожара в наркологическом диспансере города Талдыкоргана (административный центр Алма-Атинской области на юге Казахстана).

Об этом передает РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

"В воскресенье в 5.28 часов местного времени произошло возгорание наркологического диспансера в городе Талдыкорган, по предварительным данным, в очаге горения погибло 38 человек, эвакуировано и спасено 40 человек", - говорится в сообщении

По данным ведомства, общая площадь пожара составила 650 квадратных метров. В 6.31 была проведена локализация пожара, указывает МЧС.