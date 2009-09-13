Польша выделяет Грузии 5,5 млн евро
На восстановление, развитие и демократию
Польша направляет 5,5 миллиона евро в качестве помощи для развития Грузии до 2010 года, сообщил журналистам директор департамента развития сотрудничества МИД Польши Марек Зюлковский в ходе конференции "Польская помощь для Грузии".
По его словам, выделенные средства для Грузии будут направлены на восстановление страны после августовского конфликта. В частности, будут восстановлены важные стратегические элементы инфраструктуры.
Кроме того, финансовая помощь пойдет на развитие грузинских регионов, а также на укрепление демократических процессов в стране: всего около 30 различных проектов.
Зюлковский отметил, что Грузия была, есть и будет приоритетным для Польши государством, которому будет оказываться помощь.