Польша выделяет Грузии 5,5 млн евро

00:24, 13 сентября 2009
Мир
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На восстановление, развитие и демократию

Польша направляет 5,5 миллиона евро в качестве помощи для развития Грузии до 2010 года, сообщил журналистам директор департамента развития сотрудничества МИД Польши Марек Зюлковский в ходе конференции "Польская помощь для Грузии".

По его словам, выделенные средства для Грузии будут направлены на восстановление страны после августовского конфликта. В частности, будут восстановлены важные стратегические элементы инфраструктуры.

Кроме того, финансовая помощь пойдет на развитие грузинских регионов, а также на укрепление демократических процессов в стране: всего около 30 различных проектов.

Зюлковский отметил, что Грузия была, есть и будет приоритетным для Польши государством, которому будет оказываться помощь.

РИА "Новости"

 

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