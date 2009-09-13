Польша выделяет Грузии 5,5 млн евро

Польша направляет 5,5 миллиона евро в качестве помощи для развития Грузии до 2010 года, сообщил журналистам директор департамента развития сотрудничества МИД Польши Марек Зюлковский в ходе конференции "Польская помощь для Грузии".

По его словам, выделенные средства для Грузии будут направлены на восстановление страны после августовского конфликта. В частности, будут восстановлены важные стратегические элементы инфраструктуры.

Кроме того, финансовая помощь пойдет на развитие грузинских регионов, а также на укрепление демократических процессов в стране: всего около 30 различных проектов.

Зюлковский отметил, что Грузия была, есть и будет приоритетным для Польши государством, которому будет оказываться помощь.

РИА "Новости"