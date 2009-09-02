Вашингтон ещё не принял решение о размещении ПРО в Европе
08:28, 02 сентября 2009Мир
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Советник Обамы заявил главе МИД Польши
Администрация президента США Барака Обамы ещё не приняла решения о размещении системы ПРО в Европе.
Об этом советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джойс заявил главе МИД Польше Радославу Сикорскому во время их встречи в Гданьске где проходят мероприятия, посвященные 70-летию начала Второй мировой войны.
Впервые о планах размещения ПРО в Европе было заявлено администрацией прежнего американского президента Джорджа Буша. Россия выступает категорически против этих планов.
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