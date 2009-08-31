Эксперты спорят о причинах катастрофы Су-27 в Польше

Польские эксперты не исключают, что причиной крушения белорусского истребителя на авиационном шоу в Польше стал низкий уровень подготовки летчиков.

Об этом сообщает «Европейское радио для Беларуси».

«У белорусских пилотов очень малый налет часов, если исходить из стандартов НАТО. Это не пилоты, которых руководство балует, предоставляя им возможность показать то, что они на самом деле могут сделать», - сказал эксперт по делам авиации Станислав БЖЕГ-ВЕЛУНСКИ.

По мнению участника пилотной группы «Крылья Польши» Барташа ГЛАВАЦКОГО, белорусские летчики, пытаясь удивить западную публику, переоценили свои возможности. «Скорее всего, они просто переоценили свои возможности, слишком многое хотели показать, хотели презентовать очень эффектный маневр с выходом из петли на последних долях секунды», - предположил Б.ГЛАВАЦКИ.

Между тем, начальник пресс-службы Министерства обороны Беларуси Вячеслав РАМЕНЧИК опроверг такие версии. «Я вам просто приведу пример – у полковника Морфицкого (погибший пилот – УНИАН) 2700 часов налета. Думаю, что это существенно больше, чем стандарт НАТО», - сказал он.

Министерство обороны Беларуси также опровергло утверждения о том, что многофункциональный истребитель Су-27 был устаревшим. «Самолет Су-27 до сегодняшнего дня остается самым лучшим истребителем в мире. Этот самолет находится на вооружении у большинства стран мира», - подчеркнул В.РАМЕНЧИК.

Польский эксперт С.БЖЕГ-ВЕЛУНСКИ согласился с тем, что Су-27, который выпускается в России, является качественной и современной машиной. Однако он сомневается в том, что на вооружении белорусской армии находятся новые самолеты. «Белорусские самолеты Су-27 – это очень старые версии. Они очень сильно отличаются от того, что сейчас Россия делает для Китая, для Индии, для Венесуэлы и для собственных вооруженных сил. Это самолеты, которые имеют по 20 и больше лет, без системы искусственной помощи. Поэтому их нельзя сравнивать ни с Ф-16, которые мы используем, ни с Су-34 и Су-30», - убежден С.БЖЕГ-ВЕЛУНСКИ.

Как сообщал УНИАН, по предварительной версии Министерства обороны Беларуси, катастрофа истребителя произошла из-за попадания птицы в воздухозаборник двигателя.

Во время выполнения фигур высшего пилотажа многофункциональный истребитель Су-27 стал терять высоту.

«Летчики-снайперы полковник Александр Морфицкий и полковник Александр Журавлевич отвели самолет на максимальное расстояние от населенного пункта и ценой собственной жизни предотвратили более тяжкие последствия», - отметили в пресс-службе Минобороны.

Оба пилота погибли. А.Морфицкий был заместителем командующего Западным оперативно-тактическим командованием ВВС и войск ПВО Беларуси, А.Журавлевич - заместителем командира 61-й истребительной авиабазы Беларуси.

Белорусские летчики принимали участие в 11-м международном авиашоу, которое проходит на военном аэродроме в городе Радом в сотне километров к югу от Варшавы. Ежегодно мероприятие посещают около 200 тысяч зрителей.

Как утверждают многочисленные свидетели - зрители авиашоу - истребитель резко ушел вниз над крышами домов, а летчики не успели катапультироваться, поскольку пытались отвести самолет к ближайшему лесу, после чего Су-27 взорвался.