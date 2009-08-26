ЕС и Грузия подписали соглашение об упрощении визового режима

Европейский Союз подписал с Грузией соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии.

Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь еврокомиссара по внешним связям и политике соседства Бениты ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР - Кристианна ХУМАН. «Переговоры по этим двум соглашениям успешно завершились», - подчеркнула она.

Дата их вступления в силу пока не определена, поскольку для этого их еще должен утвердить Совет ЕС.

Процедура упрощения визового режима для Грузии остается такой же, как и для России и Украины. Речь идет об упрощении процедуры выдачи шенгенских виз для ряда категорий грузинских граждан, включая представителей бизнеса, журналистов, госслужащих, студентов.

В качестве условия для заключения такого соглашения Евросоюз требует параллельного подписания договора о реадмиссии – то есть приеме выдворяемых из ЕС нелегальных эмигрантов, имеющих соответственно грузинское, российское или украинское гражданство.