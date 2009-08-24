Правительство Польши сокращает 10% госслужащих
08:35, 24 августа 2009Мир
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План направлен в министерства
Правительство Польши подготовило пакет поправок в законодательство, которые позволят сокращать государственных служащих во время экономического кризиса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Wprost.
По данным издания, речь идет о сокращении не менее 10% госаппарата. Канцелярия главы правительства Польши направила документы на согласование в соответствующие министерства.
Увольнения не коснутся судей, работников прокуратуры и правоохранительных органов.
Сокращения пройдут в министерствах, государственных агентствах и региональных органах власти. Необходимость сокращений вызвана подготовкой бюджета на 2010 год. Увольнения могут начаться уже осенью.
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