Завершился Московский авиакосмический салон

Международный авиакосмический салон МАКС-2009 завершил работу. Его программу закрыла пилотажная группа "Русские витязи", сообщает корреспондент Ленты.ру. Пилоты пролетели над аэродромом в подмосковном Жуковском, но не стали выполнять фигур высшего пилотажа. Полет посвятили памяти погибшего командира "Витязей" Игоря Ткаченко, который разбился 16 августа, во время подготовки к авиасалону.

Ранее в Жуковском выступила другая российская пилотажная группа "Стрижи" и итальянская Frecce Tricolori. Программу полетов пришлось сократить из-за плохой погоды.

Подводя итоги салона, его организаторы объявили, что на МАКСе были заключены контракты на сумму не менее 10 миллиардов долларов. В работе выставки приняли участие 711 компаний из 34 стран. Салон посетили более 550 тысяч человек.

18 августа Министерства обороны России и Украины подписали протокол о внесении изменений в действующее межправительственное соглашение о дальнейшем сотрудничестве в обеспечении создания совместного серийного производства оперативно-тактического военно-транспортного самолета Ан-70 и транспортного самолета Ан-70Т.