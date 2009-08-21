Путин поздравил Тимошенко с Днем Независимости

Председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН поздравил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО с Днем Независимости Украины и пожелал ей и всем украинцам счастья и благополучия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства России в Украине.

В.ПУТИН в своем поздравлении высказывает надежду, что плотная совместная работа правительств обеих стран будет способствовать решению практических задач двустороннего сотрудничества и созданию благоприятной атмосферы для развития всего комплекса отношений между Россией и Украиной.