Путин поздравил Тимошенко с Днем Независимости
16:59, 21 августа 2009Мир
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Всем украинцам - счастья и благополучия
Председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН поздравил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО с Днем Независимости Украины и пожелал ей и всем украинцам счастья и благополучия.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства России в Украине.
В.ПУТИН в своем поздравлении высказывает надежду, что плотная совместная работа правительств обеих стран будет способствовать решению практических задач двустороннего сотрудничества и созданию благоприятной атмосферы для развития всего комплекса отношений между Россией и Украиной.
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