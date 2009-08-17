Грузия завтра официально выйдет из СНГ

Грузия завтра официально выйдет из состава СНГ.

Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Грузии Давид ДЖАЛАГАНИЯ, сообщает грузинское агентство «GHN».

При этом, по словам замминистра, после выхода Грузии из СНГ, все договора, подписанные в рамках СНГ, останутся в силе. Д.ДЖАЛАГАНИЯ отметил, что официально Грузия из состава СНГ выйдет завтра, 18 августа, однако добрососедские отношения, которые Грузию связывают со странами СНГ, будут продолжены.

«Завтра, 18 августа, завершатся все формальные процедуры и Грузия официально выйдет из состава СНГ. Согласно 69-й венской конвенции, Грузия будет участвовать во всех соглашениях, которые подписаны в рамках СНГ. Руководство Грузии также готово, продолжить добрососедские отношения, которые Грузию связывают со странами СНГ», - отметил замминистра.