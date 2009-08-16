Египетские рыбаки убили семерых пиратов и сбежали

Египетские рыбаки, которых сомалийские пираты держали в заложниках с апреля, убили семерых захватчиков и сбежали на двух рыболовецких судах, сообщает "Морской бюллетень-Совфрахт" .

Один из пиратов рассказал агентству Reuters по телефону, что он и другие члены банды обнаружили тела своих товарищей в воде. "Их убили египетские рыбаки. А ведь мы относились к египтянам лучше, чем к другим заложникам. Если нам удастся схватить их, мы обязательно отомстим", - заявил пират.

По некоторым данным, они взяли в плен нескольких пиратов. РБК сообщает, что команда рыболовецких судов отказалась от предложения египетских властей прислать за ними самолет и решила добираться до дома самостоятельно.

Пираты захватили два египетских судна с 34 рыбаками 12 апреля 2009 года. "Морской бюллетень-Совфрахт" отмечает, что тогда власти Сомали объяснили захват тем, что команда рыболовецких судов удила рыбу незаконным способом.

Сейчас, напоминает Лента.ру , в Аденском заливе, где активизировались пираты, патрулируют более 20 сторожевиков, принадлежащих флотам разных стран, которые участвуют в военной операции против бандитов. Однако пираты регулярно захватывают проходящие у побережья Сомали суда.