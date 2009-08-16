Найдены бортовые самописцы Су-27, разбившихся в Подмосковье

Найдены бортовые самописцы с обоих разбившихся в воскресенье в Подмосковье при тренировочных полетах истребителей Су-27, сообщил РИА Новостиисточник в следственных органах.

По его словам, "черные ящики" в удовлетворительном состоянии, что позволит выяснить причины аварии.

На месте также идет поиск и изъятие основных узлов разбившихся самолетов, которые будут отправлены на экспертизу. Детали и фрагменты фюзеляжа разбросаны на территории до полутора километров, сказал собеседник агентства.

Работы на месте будут продолжены до темноты и возобновятся с рассветом, добавил он.

В воскресенье при выполнении учебно-тренировочного полета в преддверии авиасалона "МАКС-2009" в воздухе столкнулись два истребителя Су-27. Один из пилотов погиб, еще двое пострадали.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта").