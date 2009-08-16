КНДР пригрозила США ядерным уничтожением

Власти КНДР пригрозили с помощью ядерного оружия стереть с карты мира США и Южную Корею. Таким образом, как сообщает Reuters, Пхеньян отреагировал на совместные военные учения Вашингтона и Сеула, которые стартуют в Южной Корее в понедельник, 17 августа.

Северная Корея расценила учения как угрозу своей безопасности и подготовку к полномасштабному вторжению на свою территорию, предупредив, что если "американские империалисты и агрессоры" будут угрожать коммунистическому режиму ядерной бомбой, то сами будут уничтожены ядерным оружием.

Как отмечает агентство, в настоящее время на территории Южной Кореи дислоцированы 28500 американских военнослужащих, а армия самой страны насчитывает 670 тысяч солдат. В вооруженных силах КНДР служат 1,2 миллиона человек, но, по оценкам аналитиков, они значительно хуже экипированы и вооружены.

Лента.ру