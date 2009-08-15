За пропавший сухогруз с российским экипажем требуют выкуп

Неизвестные потребовали у финской компании-судовладельца выкуп за исчезнувший в Атлантике сухогруз Arctic Sea, сообщает в субботу со ссылкой на финскую полицию агентство Франс Пресс.

"Да, требование выкупа, речь идет именно о деньгах, было получено владельцем судна", - заявил агентству представитель следствия.

Arctic Sea с командой из 15 россиян и грузом пиломатериалов на сумму около 2 миллионов долларов вышел 22 июля из финского порта Якобстад (Пиетарсаари) курсом на Алжир. В алжирский порт Беджайя сухогруз должен был прибыть еще 4 августа. Сигнала бедствия он не подавал, связи с ним нет.

Выдвигались различные версии исчезновения судна, в том числе о его захвате пиратами, но пока ни одна не находила официального подтверждения.

РИА Новости