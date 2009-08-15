Мощный взрыв возле штаб-квартиры НАТО в Кабуле: около сотни пострадавших

Число жертв теракта, произошедшего в субботу утром у главного въезда на территорию военной базы ISAF в афганской столице, возросло до семи человек: несколько пострадавших скончались в госпиталях, куда их доставили машины "скорой помощи". Число пострадавших увеличилось до 91, сообщил РИА Новости представитель управления парламентских и общественных связей Минобороны Афганистана Гулям Хазрат Хосейни.

По его словам, среди раненых - представительница провинции Нуристан в нижней палате афганского парламента госпожа Хва Алем Нуристани, а также четверо военнослужащих афганской национальной армии. Большинство пострадавших в результате теракта - мирные жители, сообщил Хосейни, отметив, что данные о жертвах и пострадавших в теракте не окончательные.

В субботу утром смертник в заминированном автомобиле "Тойота-Лэндкрузер" взорвался у ворот штаба ISAF, неподалеку от здания студии "Афган-фильм", министерства транспорта Исламской Республики. Это - хорошо охраняемый район Кабула, где среди прочих расположены штаб-квартира НАТО, посольство США и президентский дворец. По данным пресс-секретаря талибов, взявших на себя ответственность за теракт, Забиуллы Моджахеда, в заминированном автомобиле находилось полтонны тротила.