Грузия не отказывалась от участия в активациях соединения Blackseafor

Корабль ВМС Грузии и представители Грузии не принимают участия в нынешней активации BLACKSEAFOR, но грузинская сторона официально не отказывалась от участия в будущих активациях этого оперативного соединения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил командир оперативного соединения Черноморской группы военно-морского сотрудничества контр-адмирал Георги МОТЕВ (ВМС Болгарии) вчера на пресс-конференции в Севастополе, отвечая на вопрос, почему грузинский корабль не принимает участия в этой активации.

В то же время, как отметил болгарский адмирал, ему неизвестно, по каким причинам корабль грузинских ВМС не принимает участия в нынешней активации.

«Во время предыдущей активации Грузия направляла своего представителя в штаб BLACKSEAFOR, но без корабля», - сказал он. По мнению адмирала, этот вопрос будут решать политики «потому что соглашение по BLACKSEAFOR подписано (2 апреля 2001 года - УНИАН) командующими ВМС стран Причерноморья в присутствии министров иностранных дел всех шести стран региона».

Как считает Г.МОТЕВ, будет ли Грузия принимать участие в апрельской 2010 года активации, станет известно в следующем году, во время заседания Комитета командующих ВМС причерноморских стран.

Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» Черноморского флота РФ капитан II ранга Сергей ЛАРЧУК на вопрос журналистов, как он воспринимает своих грузинских коллег по Черноморской группе военно-морского сотрудничества - как друзей или врагов - ответил, что не видит никаких проблем для общего и взаимовыгодного участия российского и грузинского кораблей в активации BLACKSEAFOR. По его словам «соглашения по BLACKSEAFOR были достигнуты намного раньше, они четко оговорены, и я не вижу никаких трудностей в том, чтобы мы принимали совместное активное и взаимовыгодное участие в активациях BLACKSEAFOR».

На пресс-конференции также сообщили, что основное внимание во время этой активации будет уделяться дальнейшему улучшению взаимосовместимости между кораблями военно-морских сил стран Черного моря, отработке поисково-спасательных задач, повышению профессиональных навыков экипажей.

Согласно информации пресс-центра командования ВМС Украины, во время августовской активации, которая разделена на пять фаз и в которой принимают участие около 600 военнослужащих, корабли должны пройти 1100 морских миль и посетить три порта.

Планируется, что соединение проведет 7 дней в море и 14 дней - в портах. После Варны и Севастополя соединению осталось посетить Новороссийск.

Соединение BLACKSEAFOR в порту Севастополя будет находиться до 18 августа.