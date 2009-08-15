Американские инструкторы прибыли в Грузию готовить "афганцев"

Американские инструкторы – морские пехотинцы 15 августа прибудут в Тбилиси и с 1 сентября начнут подготовку грузинских военнослужащих для включения в военной операции в Афганистане, - сообщили ИА «Новости-Грузия» в посольстве США.

Батальон, который будут готовить американские морские пехотинцы, отправится в Афганистан весной будущего года.

По информации посольства, в ходе тренингов особое внимание будет уделяться отработке навыков, которые понадобятся грузинским военнослужащим для действий в контртеррористической среде вместе с другими подразделениями.

Посольство подчеркивает, что в ходе тренингов грузинской армии не будут переданы какие либо вооружения.

«Желание Грузии отправить батальон для участия в операции поддержки международной безопасности и помощи партнерам НАТО в деле упрочения стабильности в Афганистане является неоценимым вкладом», - отмечает американское посольство

Замминистра обороны Грузии Гела Бердзенишвили заявил журналистам, что грузинские подразделения, направляемые в Афганистан, будут проходить подготовку, кроме Грузии, также во Франции, куда на тренинги направятся группы логистики и техперсонал.

Ранее, 6 августа, парламент Грузии дал согласие на отправку одной пехотной роты и одного пехотного батальона в Афганистан, для участия в миротворческой миссии в составе международных сил по содействию безопасности.

Усиленная пехотная рота будет выполнять задачи в зоне оперативной ответственности французской стороны, в провинции Кабул, батальон будет находится в оперативной ответственности США. Одновременно двое представителей вооруженных сил Грузии будут нести службу в составе турецкого контингента.