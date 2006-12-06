Пассажирский автобус превратился в груду металла

В Турции в крупной автодорожной аварии погибли по меньшей мере 11 человек, 27 получили увечья, сообщает информагентство Dogan.

Авария произошла в провинции Бурдур на юге страны, где следовавший из курортной Антальи автобус на одном из поворотов столкнулся с шедшим по встречной полосе грузовиком. По предварительной версии следствия, виновником ДТП является водитель грузовика, который на скользкой дороге не справился с управленим, отмечает РИА «Новости».

Удар был настолько сильным, что автобус превратился в груду искореженного металла. Для спасения пассажиров автобуса использовалась специальная техника. Все пострадавшие доставлены в местные больницы. Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое.

По информации властей провинции Бурдур, все пострадавшие являются местными гражданами. Личности погибших уточняются.