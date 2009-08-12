Лукашенко: за что должны гибнуть наши ребята?

Беларусь подпишет соглашение о создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) только на выгодных условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил журналистам во время рабочей поездки по Минской области.

А.ЛУКАШЕНКО сообщил, что в ходе неформальной встречи глав государств - членов ОДКБ 31 июля в Киргизии «были попытки задать вопрос», подпишет ли Беларусь документ по созданию КСОР.

«Я сказал: ответ прямой - это мой вопрос и я решу, когда и что подписывать. Примет ли Беларусь председательство в ОДКБ? И это решение будет за мной», - сказал он.

Президент Беларуси подчеркнул, что его отказ от участия в московском саммите ОДКБ 14 июня вовсе не означает того, что белорусская сторона против интеграционных процессов, в том числе и в военно-политической сфере.

«Но я задаю вопрос: скажите, что я должен защищать у вас, за что должны гибнуть наши ребята, если вдруг?.. За что? За то, что нас в Россию на рынки не пускают? За то, что мы не можем получить энергоресурсы из Казахстана, Таджикистана, России, за то, что нам загибают бешеные цены? Мертвая тишина в ответ...», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

«Вопросы были, это естественно. Но было и мое жесткое выступление по поводу того, что если мы собираемся погибать друг за друга, то давайте не будем накатывать один на одного, давайте не будем «наезжать», давайте будем жить, как в одном государстве, как это в Евросоюзе. И понятна тогда сама структура НАТО, что они воюют один за одного. Там же нет ни барьеров, ни границ. Это исключено. Там сильные помогают слабым. А у нас все наоборот в данной ситуации», - считает белорусский лидер.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что все, что касается белорусского председательства в ОДКБ или подписания документов, - это право Беларуси, и «мы обязательно их подпишем, если они нам выгодны».

Президент Беларуси опроверг сообщения российских СМИ о давлении на Беларусь по вопросу подписания соглашения о создании Коллективных сил оперативного реагирования. «На меня абсолютно никто не пытался надавить, потому что знают, чем это закончится. Если на меня надавить, получится обратный эффект. Никакого шантажа, давления не было. Не верьте тому, что в России написали. Они больше провоцируют: вот мы, мол, вкинем в средства массовой информации и посмотрим, как они отреагируют на это. Обычные провокаторы. И я тоже об этом говорил в своем выступлении на саммите ОДКБ», - сообщил А.ЛУКАШЕНКО.

По его мнению, соглашение о создании КСОР является рамочным. «Будут у нас части, которые мы по общему решению когда-то можем направить в ту или иную точку. Но если я буду против, никто их не направит. Если Россия будет против, их войска никто никуда не направит», - пояснил он. В то же время А.ЛУКАШЕНКО добавил, что этот документ «абсолютно не вредит Белорусскому государству».

Как сообщал УНИАН, 14 июня лидеры пяти стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - России, Армении, Киргизии, Казахстана и Таджикистана подписали соглашение о создании КСОР. Под документом нет подписей Беларуси и Узбекистана.