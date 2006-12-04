Янукович рассчитывает поработать 5-6 лет

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Комитета по иностранным делам Сената США Ричард ЛУГАР с оптимизмом смотрят на развитие украинско-американских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня журналистам после встречи в Конгрессе США в Вашингтоне.

Р.ЛУГАР, заметив, что это уже не первый визит В.ЯНУКОВИЧА в США и не первая их встреча, сказал: «Этот визит премьер-министра вдохновляет меня на оптимистические надежды».

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что определенная история личных отношений позволила им отследить во времени ситуацию в Украине, и они пришли к общему выводу о том, что Украина продвигается по пути демократического развития.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вызовы современности лежат как в плоскости устаревших вопросов, так и тех, что просматриваются в будущем.

Премьер-министр сообщил, что с Р.ЛУГАРОМ они обсудили целый ряд вопросов сотрудничества между США и Украиной, в том числе вопросы энергетической безопасности, реформирования Вооруженных Сил Украини и утилизации устаревших боеприпасов, вопрос ядерной безопасности.

Отметив важность стратегических отношений Украины и США, В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что в ближайшее время сторонам удастся построить действенный механизм этих отношений.

Он также подчеркнул, что у его правительства есть возможность работать над этим ближайшие 5-6 лет. «Поэтому у нас есть большой оптимизм», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.