Информатор Литвиненко считает, что его тоже хотели отравить

Бывший консультант итальянского парламента, выступавший в качестве эксперта по советским спецслужбам, Марио СКАРАМЕЛЛА, который встречался с бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко в день предполагаемого отравления последнего, считает, что они оба являлись целью отравителей.

Как сообщает Lenta.ru cо ссылкой на Reuters, об этом М.СКАРАМЕЛЛА заявил итальянским журналистам.

"У меня есть основания полагать, что отравление, жертвами которого стали Литвиненко и я, может быть связано с той информацией, которую Литвиненко в течение месяцев передавал мне", - заявил М.СКАРАМЕЛЛА.

При этом итальянский специалист не выдвинул обвинений в отравлении против кого бы то ни было.

Накануне Агентство по здравоохранению Великобритании (Health Protection Agency) подтвердило, что у М.СКАРАМЕЛЛЫ действительно обнаружено значительно количество полония-210, но жизнь его находится вне опасности.