В России будет центр информационной безопасности ОДКБ

На неформальном саммите глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Киргизии, было решено создать в России центр информационной технологии в области информационной безопасности, который будет служить для обмена опытом в этой сфере.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом сказал Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ, назвав это решение «очень серьезным».

Также он заявил, что главы государств ОДКБ договорились «вести скоординированную политику на информационном пространстве, а также о создании на берегу Иссык-Куля молодежного центра воспитания, и детально обсудили эти вопросы».

Принято также решение о том, что члены ОДКБ «должны действовать скоординировано и более эффективно по обсуждавшимся вопросам», сказал глава Киргизии.

Кроме того, в рамках саммита, по словам главы Киргизии, также состоялся «разговор по вопросам безопасности, борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом в зоне ответственности ОДКБ». Эти вопросы касаются не только зоны ответственности ОДКБ, но и в целом в мире, отметил К.БАКИЕВ.

Он также заявил, что его как хозяина неформального саммита «радует, и для него очень важно, что саммит ОДКБ собрался в полном составе». «Может быть, мы достигли даже большего, чем думали раньше», - сказал К.БАКИЕВ.

Как сообщал УНИАН, 14 июня на саммите ОДКБ в Москве Президенты стран-членов Организации – России, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана – подписали соглашение о создании Коллективных сил оперативного реагирования. К соглашению не присоединились Беларусь и Узбекистан. (В ОДКБ входят 7 постоянных участников Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан).